Italia-Uruguay: a Montevideo ciclo di proiezioni in omaggio a Nino Manfredi

- L’Istituto italiano di cultura di Montevideo organizza dal 3 al 10 agosto un ciclo di proiezioni in omaggio a Nino Manfredi (1921-2004) di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Il programma dal titolo ‘Nino Manfredi, un allegro picaro, tra innocenza e realtà’ vuole dare testimonianza dell’importante ruolo avuto dall’attore nella storia del cinema italiano attraverso le sue opere più importanti che spaziano dalla commedia al dramma. Tra i film in programma ‘Nell’anno del signore’ di Luigi Magni, ‘Brutti sporchi e cattivi’ di Ettore Scola, ‘In nome del papa re’ sempre di Magni, regista con cui Manfredi ha lavorato spesso in film in costume. Sarà trattato poi il Manfredi comico attraverso la sua partecipazione a film come ‘Pane e cioccolato’ di Franco Brusati o altre opere di Risi, Bolognini, Comencini e Rossi. Maggiori informazioni disponibili su Istituto di Cultura - Montevideo. (Com)