Lombardia: Anas, manutenzione in galleria lungo statale 42 in provincia di Bergamo

- Per consentire la manutenzione degli impianti tecnologici a servizio della galleria Costa Volpino, lungo la statale 42 del Tonale e della Mendola nell'omonimo comune di Costa Volpino in provincia di Bergamo, è prevista la chiusura del tratto compreso tra il chilometro 62,850 e il 66,800. Le lavorazioni, si legge in una nota di Anas, sono programmate per la notte di giovedi 5 agosto con limitazione attiva a partire dalle 21 e fino alle 5 del giorno successivo. Durante la chiusura, prosegue la nota, il traffico proveniente da Darfo/Boario Terme in direzione Bergamo sarà deviato in uscita allo svincolo di Costa Volpino con successiva reimmissione sulla statale 42 allo svincolo di Bersaglio. (Com)