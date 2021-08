Milano: Bassi (Lega), sgombero via Zama è nostra vittoria dopo ritardi del comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sgombero e la messa in sicurezza dell'ex scuola di via Zama sono “una nostra vittoria". Lo afferma in una nota Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio 4 e vice commissario provinciale della Lega, in relazione alle operazioni delle forze dell'ordine e dei primi lavori di pulizia e sanificazione dell'ex istituto scolastico di via Zama. "La tempistica con la quale l'immobile è stato affidato ad Amsa, che arriva a poche settimane dalle elezioni comunali, è particolare: ma finalmente sono state ascoltare le richieste avanzate da Municipio e cittadini”, ha detto, aggiungendo che la Lega “in questi cinque anni di governo del Municipio ha avanzato idee e proposte per trovare, almeno parzialmente, un modo per utilizzare in maniera virtuosa questi spazi”. Oggi, ha continuato, si mette “solo una pezza a una situazione che Sala e i suoi assessori hanno trascurato per anni limitandosi a sperare che una vendita immobiliare potesse togliere loro le castagne dal fuoco”. (Com)