Portogallo: Next Generation Ue, erogato pre-finanziamento da 2,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi viene erogato il primo finanziamento nell'ambito del Next Generation Ue per il Portogallo: "Un momento epocale per la ripresa" del Paese. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, scrivendo su Twitter per annunciare l'esborso del pre-finanziamento da 2,2 miliardi di euro per il Portogallo. "Aiuterà a rendere il Green Deal europeo una realtà, a digitalizzare l'economia ed a rafforzarla", ha affermato Von der Leyen. La presidente della Commissione europea evidenzia infine che l'Ue è insieme al Portogallo nell'attuazione del suo piano nazionale di ripresa e resilienza.(Beb)