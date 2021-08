Enav: Simioni, primo semestre ancora impattato da effetti pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo semestre “è stato ancora impattato dagli effetti che la pandemia ha prodotto sul trasporto aereo con dati in linea rispetto alle previsioni europee”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Enav, Paolo Simioni, commentando i risultati del primo semestre. “A partire dal mese di giugno – ha aggiunto – si è iniziata a rivedere una ripresa e a luglio, sui cieli italiani, abbiamo gestito il 65 per cento dei voli del 2019 con punte di oltre il 75 per cento. Nonostante il difficile momento, stiamo salvaguardando la tenuta economico-finanziaria della Società continuando a sviluppare il nostro portafoglio commerciale e al contempo investiamo per modernizzare i sistemi e digitalizzare le nostre infrastrutture per supportare la ripresa, lanciando anche nuovi servizi legati ai droni e all’advanced air mobility. I nostri investimenti, però, non si limitano alla parte tecnologica. Nel primo semestre, infatti, abbiamo assunto 50 giovani a tempo indeterminato. L’azienda, inoltre – ha concluso – è pronta a sfruttare le opportunità del Pnrr per il quale abbiamo presentato progetti per 110 milioni di euro”.(Rin)