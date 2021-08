Milano: Tari su PagoPa, nel 2020 inviati online 130 mila avvisi di pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano, per la Tari, in un solo anno è quasi raddoppiato il numero di bollettini spediti direttamente sulla posta elettronica dei contribuenti, che possono così saldare l'importo in pochi clic: ciò permette una riduzione dei costi a carico dei contribuenti, un impiego più efficiente del personale amministrativo con risparmi per le casse dell'ente e un minore consumo di carta. I dati raccolti dal comune di Milano, si legge in una nota, confermano gli effetti positivi dell'adozione di pagoPa in termini di risorse risparmiate a vantaggio dei cittadini, dell'amministrazione e dell'ambiente, grazie alla digitalizzazione dei processi. Milano, prosegue la nota, è tra i primi cinque enti creditori sulla piattaforma per numero di transazioni, con oltre sei milioni di operazioni di pagamento gestite. “Il modello di analisi dei benefici è frutto di un lungo lavoro per arrivare a quantificare l'impatto della digitalizzazione della pubblica amministrazione: dopo aver analizzato il rilascio dei certificati digitali, abbiamo applicato il modello a pagoPa e i risultati dimostrano l'alto valore della piattaforma in termini di benefici sociali, economici e ambientali per i cittadini e per l'ente pubblico”, ha commentato Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici. (segue) (Com)