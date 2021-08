Milano: Tari su PagoPa, nel 2020 inviati online 130 mila avvisi di pagamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato, ha aggiunto, “conferma l'importanza di un sistema di pagamenti digitali sicuro, innovativo e sostenibile, tanto per i cittadini quanto per l'ente pubblico". "I dati forniti dal comune di Milano provano l'efficacia del modello alla base della piattaforma pagoPa e rafforzano la nostra visione di ecosistema digitale, in cui i vantaggi maggiori si osservano quando tutti i momenti dell'interazione tra Stato e cittadino avvengono digitalmente, dalla notifica di un atto o della disponibilità di un servizio, fino al pagamento per l'erogazione dello stesso: siamo impegnati a rendere concreta questa visione, anche nella cornice del Pnrr, proseguendo lo sviluppo di pagoPA, dell'app Io e di nuove infrastrutture digitali integrate, secondo la logica della piena interoperabilità, per semplificare la vita a cittadini e imprese", ha aggiunto Giuseppe Virgone, amministratore unico di pagoPa. (Com)