Agroalimentare: Coldiretti, in Lombardia vendemmia slitta di una settimana a causa del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitta in avanti di almeno una settimana rispetto allo scorso anno la vendemmia 2021 in Lombardia, a causa del maltempo che con le gelate primaverili ha ritardato la fioritura delle piante. È quanto stima la Coldiretti regionale, mentre prende il via la raccolta a livello nazionale con i primi grappoli di uve bianche Chardonnay staccate nel comune di Monreale in Sicilia. “In Lombardia le gelate primaverili hanno di fatto rallentato lo sviluppo dei vigneti, su cui poi nei mesi estivi si sono abbattute a macchia di leopardo anche diverse grandinate talvolta violente, come quella che a fine giugno ha interessato l’Oltrepò Pavese con centinaia di ettari di filari falcidiati da chicchi di ghiaccio grandi come noci, accompagnati da forti raffiche di vento”, si legge in una nota, in cui viene ribadita la buona condizione sanitaria dei vigneti nonostante il maltempo. La Coldiretti ha poi stimato un calo tra i cinque e i dieci punti percentuali a livello nazionale per la produzione di vino, anche se “molto dipenderà dall'evoluzione delle temperature e dall'assenza di nubifragi o grandinate”. In Italia, conclude la nota, si attende comunque una annata di buona/ottima qualità anche se sarà necessario attendere il resto del mese di agosto e quello di settembre per confermare le previsioni anche sul piano quantitativo. (Com)