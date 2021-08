Croazia: incendio in Dalmazia, bruciati finora 550 ettari di bosco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato lunedì notte a Seghetto alta (Seget Gornji), nei dintorni di Spalato (Split), in Dalmazia. Secondo quanto riferiscono i media locali, sono oltre 550 gli ettari di vegetazione finora bruciati dalle fiamme. Il comandante dei vigili del fuoco di Seghetto, Slavko Tucakovic, ha detto all'emittente "N1" che ci sono ancora dei focolai non domati. Al momento sono sul posto 124 vigili del fuoco e 25 militari con 34 mezzi a terra, oltre a due canadair. "La situazione è molto più favorevole rispetto alla notte in cui è divampato l'incendio, ad un certo punto il fuoco ha minacciato sia la stazione di servizio che le abitazioni", ha detto Tucakovic. Il comandante dei vigili del fuoco della contea, Ivan Kovacevic, ha detto all'emittente pubblica "Hrt" che oltre al bosco sono andati a fuoco due roulotte e un motoscafo. L'incendio si è avvicinato alla strada statale e alle case circostanti, che sono state messe in sicurezza e non sono attualmente in pericolo. Per questo motivo, hanno spiegato le autorità locali, non c'è stato bisogno di evacuare la popolazione. Il ministro della Difesa Mario Banozic e il capo di Stato maggiore, l'ammiraglio Robert Hranj, sono attesi in mattinata per una visita ai luoghi devastati dall'incendio.(Vap)