Difesa: Egitto, in arrivo sostegni militari da Germania ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina egiziana ha ricevuto un sottomarino tedesco S-44 alla base navale di Alessandria. Lo riferisce un comunicato stampa dell’esercito egiziano, dove si dichiara che "l'acquisizione del sottomarino e di modelli simili rappresenta un passo avanti senza precedenti per la Marina egiziana e servirà a incrementare le forze di difesa e di combattimento navale". L’utilizzo del sottomarino S-44 "servirà a mantenere le capacità economiche egiziane nel Mediterraneo e nel Mar Rosso, oltre a mettere in sicurezza il Canale di Suez”, chiarisce l’esercito egiziano. A tal riguardo, il generale Ahmed Khaled, comandante delle forze navali egiziane, ha affermato che la Marina "continua la sua corsa per ottenere i più recenti sistemi di armamento navale al fine di rimanere sempre impegnata a proteggere le coste dell'Egitto e i suoi interessi economici". Il sottomarino S-44, di fabbricazione tedesca, è partito dal porto di Kiel, in Germania, ed è stato condotto ad Alessandria dalla Marina egiziana stessa. Sul fronte dell’aeronautica, invece, la collaborazione fra Egitto ed Emirati Arabi Uniti ha portato all’addestramento aereo congiunto emirato-egiziano Zayed-3. Lo ha annunciato il portavoce ufficiale delle forze armate egiziane, Gharib Abdel Hafez, dichiarando che l’esercitazione si sta svolgendo in questi giorni e si protrarrà nelle giornate a seguire a ridosso della base aerea di Al Dhafra, negli Emirati.(Cae)