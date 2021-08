Lavoro: Confcommercio, in vent'anni 2,5 milioni di giovani occupati in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2000 e il 2019 "i giovani occupati nella fascia d’età 15-34 anni sono diminuiti di 2 milioni e mezzo". È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sulle giovani generazioni in Italia negli ultimi vent'anni. Il dato diventa ancora più allarmante se confrontato con altri Paesi: "nello stesso periodo la Germania ha perso 235mila occupati giovani", sottolinea il rapporto. Nello stesso periodo, inoltre, "è aumentata la quota di giovani che non lavorano e non cercano un’occupazione (dal 40 per cento al 50 per cento). Tuttavia, "anche per chi l’impiego ce l’ha, le cose non vanno meglio: tra il 2004-2019, si riducono di oltre un quarto i giovani lavoratori dipendenti (-26,6 per cento) e risultano più che dimezzati gli indipendenti (-51,4 per cento)", conclude il rapporto. (Rin)