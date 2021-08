Catania: scoperti falsi a marchio Apple, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 50mila prodotti contraffatti. Si tratta di materiale per la telefonia che sarebbe stato sdoganato prima e solo dopo “dotato” del marchio Apple. La merce arrivava dai mercati asiatici e veniva venduta agli ignari clienti come materiale di aftermarket e proposti a prezzi ridotti. Sotto i sigilli poco meno di 2.100 articoli, denunciati i titolari del negozio in cui la merce è stata ritrovata. (Ren)