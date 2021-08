Imprese: Sangalli (Confcommercio), sostegno aziende giovanili rende più duratura crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno alle imprese giovanili "rende più robusta, diffusa e duratura la crescita economica". Lo dichiara, in una nota, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando l'analisi dell'Ufficio Studi della Confederazione diffusa stamattina. "Per questo è fondamentale - prosegue Sangalli - utilizzare al meglio le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate ai giovani, soprattutto per quanto riguarda formazione, incentivi e semplificazione burocratica. Favorire nel nostro Paese l’imprenditoria giovanile - conclude il presidente di Confcommercio - è la risposta più efficace alle sfide della competizione internazionale e della globalizzazione”. (Rin)