Lavoro: Confcommercio, Neet in Italia pari al 22 per cento della popolazione giovanile

- I Neet del nostro Paese, ovvero i "giovani che non studiano, non lavorano e non si formano", fanno segnare un "record europeo arrivando, prima della pandemia, a 2 milioni, pari al 22 per cento" della fascia d'età compresa tra i 15 e i 29 anni. È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sulle giovani generazioni in Italia negli ultimi vent'anni. In altri Paesi, infatti, fa notare il rapporto, i numeri sono più bassi: " 15 per cento circa della Spagna e il 7,6 per cento della Germania", conclude il rapporto. (Rin)