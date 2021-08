Imprese: Eni pubblica per il terzo anno consecutivo Eni for human rights

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni pubblica Eni For Human Rights, il terzo rapporto dell'azienda che descrive il suo impegno per il rispetto dei diritti umani, fornendo informazioni trasparenti sull'approccio adottato, le sfide e le performance di Eni in materia. Il rapporto - riferisce una nota di Eni - si ispira ai Guiding Principles delle Nazioni Unite (UNGPs), il framework globale creato per prevenire, affrontare e porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani connessi alle attività di business. In un momento storico caratterizzato dall'incertezza causata dalla pandemia di Covid-19 è fondamentale avere un solido impegno sul rispetto dei diritti umani e rafforzare il supporto ai lavoratori e alle comunità che ospitano le attività di Eni. "È il momento di essere consapevoli che le sfide dell'attuale contesto globale possono essere affrontate e superate solo guardando al futuro, con la dignità di ogni essere umano come guida", , ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. "Per avere successo, ognuno di noi è chiamato a svolgere il proprio ruolo nel processo di transizione equa, mettendosi al servizio degli altri. Allo stesso tempo, mentre il mondo continua a far fronte agli impatti del Covid-19, è essenziale che gli sforzi per sostenere la ripresa economica siano allineati con il percorso verso le zero emissioni. Ecco perché, durante l'ultimo anno, abbiamo lavorato ancora più duramente per rendere i nostri obiettivi più forti, potenziando la strategia che porterà Eni a raggiungere la completa neutralità carbonica entro il 2050". (segue) (Com)