Imprese: Eni pubblica per il terzo anno consecutivo Eni for human rights (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni for Human Rights - spiega la nota - fa il punto sul lavoro svolto negli ultimi cinque anni per rafforzare l'approccio di Eni sui diritti umani, rendendo conto dei risultati dell'azienda, le sfide e le opportunità sul territorio per essere leader nella realizzazione di una transizione energetica che sia equa e inclusiva dal punto di vista sociale. Il rapporto descrive nel dettaglio il modo in cui Eni gestisce le questioni relative ai diritti umani nelle proprie relazioni con i dipendenti, le comunità locali, i fornitori e i partner commerciali, così come nelle attività di sicurezza. In queste aree, Eni applica rigorose procedure di controllo, con l'obiettivo di prevenire le violazioni e porvi rimedio qualora queste si verifichino. La solidità dell'approccio dell'azienda in materia di diritti umani è stata riconosciuta dal Corporate Human Rights Benchmark, che nel 2020 ha classificato Eni al primo posto dell’indice (insieme a un'altra azienda di un diverso settore di business), e testimoniata dai risultati ottenuti in altre iniziative specifiche a cui Eni ha volontariamente partecipato - facendo da apripista nel settore - come la Workforce Disclosure Initiative. Eni for Human Rights, insieme a Eni for e ai suoi allegati, fa parte della reportistica di sostenibilità dell'azienda. (Com)