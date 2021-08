Lavoro: Confcommercio, per rilanciare occupazione giovanile Pnrr e politiche che riducano gap di contesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un quadro così problematico dell'imprenditoria e occupazione giovanile "una risposta efficace potrà venire dall’attuazione di quanto è previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che ha come priorità trasversali le donne, i giovani ed il Sud, ma per rilanciare l’imprenditoria giovanile e, in generale, l’occupazione delle giovani generazioni sicuramente occorrono meno tasse e burocrazia e politiche più orientate a ridurre i gap di contesto: microcriminalità, logistica, formazione del capitale umano". È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sulle giovani generazioni in Italia negli ultimi vent'anni. (Rin)