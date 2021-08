Bielorussia: Tikhanovskaya, "devastata" per notizia morte attivista Shyshov a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, si è detta “devastata” per la notizia della morte di Vitaly Shyshov, l’attivista suo connazionale trovato impiccato a Kiev. “Sono devastata dalla notizia della morte dell'attivista bielorusso Vitaly Shyshov che è stato trovato impiccato a Kiev. Il mio cuore è con la sua famiglia. È preoccupante che coloro che fuggono dalla Bielorussia non possano ancora essere al sicuro”, ha scritto Tikhanovskaya su Twitter. “Ringrazio le autorità ucraine per aver avviato un'indagine su questo caso”, ha aggiunto la dissidente bielorussa. (Rel)