Usa-Croazia: segretario di Stato Blinken invita Zagabria al Visa Waiver Program

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha invitato la Croazia ad aderire al Visa Waiver Program. Lo ha reso noto lo stesso Blinken attraverso un post pubblicato ieri su Twitter.Il Visa Waiver Program è un programma del governo statunitense che consente ai cittadini di un Paese di recarsi negli Stati Uniti, per turismo o affari, per un periodo di 90 giorni senza necessità di visto. "Oggi ho nominato la Croazia per aderire al Visa Waiver Program. Questo passo verso l'esenzione dal visto riconosce gli enormi progressi della Croazia nel soddisfare gli standard rigorosi per i Paesi partecipanti", ha scritto Blinken auspicando relazioni bilaterali "ancora più forti". All'invito ha replicato il premier croato, Andrej Plenkovic, ringraziando Blinken via Twitter. "Ringrazio il segretario di Stato Usa Blinken per aver invitato la Croazia al Visa Waiver Program, che è uno degli ultimi passi per abolire i visti per i cittadini croati", ha scritto Plenkovic. "Confermiamo la partnership tra Croazia e Stati Uniti, e il maggior beneficio dall'abolizione dei visti verrà tratto dai cittadini croati che potranno viaggiare liberamente negli Usa. Non vediamo l'ora di sviluppare ulteriormente la cooperazione economica e i legami commerciali", ha dichiarato Plenkovic. (Seb)