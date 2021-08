© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ce l'ha fatta ed è morto ieri sera, all'ospedale San Filippo Neri, il 61enne ferito gravemente durante l'incendio divampato all'interno di un'officina, in via Accumoli, a Roma. Lievemente intossicato anche il figlio 36enne delle vittima che dopo le cure del caso è stato dimesso. (Rer)