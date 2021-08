Venezuela: ministro Esteri Perù Bejar, contrari a interventi in politica interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù è impegnato in un "rinnovamento democratico" in Venezuela ed è contrario alle sanzioni o all'intervento negli affari interni di quel paese o di Cuba. Lo ha detto ieri il nuovo ministro degli Esteri peruviano, Hector Bejar, nelle prime dichiarazioni rilasciate alla stampa. "Favoriremo un rinnovamento democratico in Venezuela che rispetti i diritti sociali dei venezuelani", ha dichiarato. "Il Venezuela è un Paese bloccato, contribuiremo insieme ai Paesi europei e latinoamericani a comprendere le varie tendenze politiche in Venezuela senza intervenire nella sua politica interna", ha affermato il ministro, aggiungendo che il Perù valuterà la sua posizione nel Gruppo di Lima, gruppo di Paesi critici nei confronti del governo di Nicolas Maduro. (segue) (Brb)