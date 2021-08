Venezuela: ministro Esteri Perù Bejar, contrari a interventi in politica interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Gruppo Lima ha membri che hanno cambiato la loro politica e i loro punti di vista sono diversi. Parleremo con loro dei loro punti di vista", ha detto senza fornire ulteriori dettagli sul futuro del gruppo. Bejar, 86 anni e un passato da guerrigliero formatosi a Cuba, ha quindi ribadito di essere contrario a sanzioni unilaterali o blocchi. “In tutti i paesi c'è gente per strada (...) Le condizioni sono diverse, ma ogni paese ha i suoi problemi interni. Non dobbiamo immischiarci negli affari interni", ha detto. Lo scorso 26 luglio il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Perù, Pedro Castillo. Blinken, riferisce una nota del dipartimento, ha ringraziato il Perù per il suo sostegno nell'affrontare la crisi venezuelana ed ha espresso la speranza che il Perù continui a svolgere un ruolo costruttivo nell'affrontare il deterioramento della situazione a Cuba e in Nicaragua. (Brb)