Incendi: Buconi (Federcaccia), un ringraziamento a uomini dello stato e cacciatori volontari

- Stiamo assistendo da tempo al flagello degli incendi che stanno imperversando da Nord a Sud in tutta Italia, solidarietà alle popolazioni colpite, condanna fortissima a chi causa questi incendi. Lo ha dichiarato Massimo Buconi, presidente nazionale di Federcaccia. "Ormai le cronache ci dicono - ha aggiunto Buconi - che quasi tutti sono di origine dolosa e che probabilmente dietro a questa pratica indecente ci siano gli interessi della criminalità organizzata". Il presidente ha espresso, a nome di Federcaccia, un ringraziamento "a tutti gli uomini dello Stato, ai volontari, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la protezione civile, impegnate nelle azioni di spegnimento e soccorso alla popolazione. La cronaca ci dice anche che si sta rivelando indispensabile e utilissima l'attività dei volontari, soprattutto dei volontari cacciatori, che conoscono il territorio, che conoscono i boschi nell'indicare i percorsi sentieri e luoghi per facilitare le opere di spegnimento. Vivere la natura, conoscere il territorio è indispensabile per salvaguardarla". Un grazie a "tutti questi cacciatori volontari", ha concluso Buconi. (Rin)