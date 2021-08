Energia: ministro Romania, Omv non può vendere azioni di Petrom senza consenso dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società austriaca Omv non può vendere le azioni della romena Petrom ad un'altra azienda senza il consenso dello Stato della Romania. Lo ha scritto su Facebook il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu. "Recentemente, una serie di voci sono apparse nello spazio pubblico riguardo al fatto che Omv venderà le sue azioni di Petrom a un'altra società, come Gazprom", ha osservato Popescu. "Purtroppo, il lancio di tali voci sembra essersi trasformato in una strategia politica e in un'azione diplomatica di superficie. Omv non può vendere le azioni di Petrom a un'altra società senza il consenso dello stato romeno. Allo stesso tempo, io non ho tali informazioni. Le considero speculazioni e sono infondate. L'anno scorso sono stato ministro dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente imprenditoriale e ho promosso al governo, a febbraio 2020 se non erro, un decreto d'urgenza che è stato approvato quest'anno dal Parlamento", ha dichiarato il ministro Popescu secondo cui "per motivi di sicurezza nazionale", uno Stato può rifiutare di concedere concessioni per l'esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. (segue) (Rob)