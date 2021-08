Energia: ministro Romania, Omv non può vendere azioni di Petrom senza consenso dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E non stiamo parlando solo di Petrom. Stiamo parlando di qualsiasi altra transazione in cui stiamo parlando di accordi sugli idrocarburi", ha affermato il ministro dell'Energia romeno rimarcando che tali transazioni possono essere fatte "solo con il consenso dello Stato romeno e lo Stato romeno può rifiutare per motivi di sicurezza nazionale. La sicurezza nazionale non è negoziabile, e la sicurezza energetica ne è una parte importante", ha precisato il ministro. Omv Aktiengesellschaft, una delle più grandi società industriali quotate in Austria, detiene il 51 per cento delle azioni di Omv Petrom. Lo stato romeno, attraverso il ministero dell'Energia, detiene il 20,6 per cento delle azioni di Omv Petrom; Fondul Proprietatea il 7 per cento e il 21,4 per cento viene liberamente negoziato alla Borsa di Bucarest e alla Borsa di Londra. (Rob)