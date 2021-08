Milano: Valcepina (Fd'I), al via raccolta firme per riportare ordine in via Pacini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nella zona di via Pacini angolo via Ampère a Milano è diventata “insostenibile ormai da tempo: nelle ore notturne sulle panchine si accampano sbandati che, spesso ubriachi, schiamazzano molestando i passanti”. Lo afferma in una nota Chiara Valcepina, candidata di Fratelli d'Italia al comune di Milano. “Da qualche giorno poi, sempre nella piazzetta antistante via Dino Compagni, gruppi di giovani stazionano con la musica ad alto volume, disturbano i residenti che non riescono più neanche a dormire: tutto questo avviene sotto gli occhi di Sala e della sua Giunta, che non hanno mai fatto nulla per riportare il decoro nella zona”, ha detto, chiedendo interventi “risolutivi e urgenti per ristabilire l'ordine e il decoro in un quartiere che era tra i più quieti e residenziali di Milano: in questo modo non si può più andare avanti, la pazienza dei cittadini sta terminando". (Com)