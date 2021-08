Bulgaria-Nord Macedonia: presidenti a colloquio per invio di aiuti a Skopje contro incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria invierà dei vigili del fuoco in Macedonia del Nord per aiutare Skopje a spegnere gli incendi divampati nel suo territorio nazionale. E' quanto concordato in un colloquio avvenuto fra il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, e l'omologo bulgaro, Rumen Radev. "Abbiamo concordato che la Bulgaria invii il prima possibile dei vigili del fuoco per aiutare i nostri a spegnere gli incendi", ha scritto Pendarovski su Facebook. Anche i primi ministri dei due Paesi, Stefan Janev e Zoran Zaev, hanno discusso in una conversazione telefonica della situazione relativa agli incendi in Macedonia del Nord. Attualmente la località più a rischio è la città di Kocani, che dista 65 chilometri dal confine bulgaro. Oltre ai vigili del fuoco sono operativi dei militari e degli elicotteri delle Forze armate. (Seb)