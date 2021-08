Olimpiadi: Milano Cortina 2026, protocollo d'intesa con Parigi 2024 per scambio esperienze e collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Cortina 2026 e Parigi 2024 percorreranno insieme la strada verso i Giochi: i due comitati organizzatori delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi europee hanno firmato un protocollo d’intesa che definisce la cornice della collaborazione tra i due Ocog. Stando al relativo comunicato stampa, l’intesa tra i Giochi estivi 2024 e i Giochi invernali 2026 riguarda principalmente lo scambio di esperienze e conoscenze, ma anche lo sviluppo di attività congiunte per garantire innovazione ed efficienza nell’organizzazione delle due edizioni delle Olimpiadi e Paralimpiadi che, idealmente, si passeranno il testimone. La consegna della bandiera e la mascotte, prosegue la nota, sono due potenziali ambiti di sinergia, insieme alla cooperazione e condivisione di best practices anche nel settore delle risorse umane e nella gestione delle relazioni esterne ed interne. Nell’accordo si ribadisce anche il comune impegno a realizzare Olimpiadi e Paralimpiadi sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Il protocollo d’intesa è stato siglato a Tokyo, in occasione dei Giochi, dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e del presidente del comitato organizzatore di Parigi 2024 Tony Estanguet. (segue) (Com)