Olimpiadi: Milano Cortina 2026, protocollo d'intesa con Parigi 2024 per scambio esperienze e collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La firma del memorandum tra Milano Cortina 2026 e Parigi 2024 è il simbolo della cooperazione tra due Paesi storicamente legati da profonde radici culturali e sociali e uniti da una sconfinata passione per lo sport: questo accordo ci consentirà di cooperare in diverse aree chiave e svilupparle insieme per offrire due edizioni indimenticabili dei Giochi olimpici e Paralimpici”, ha commentato Malagò, aggiungendo che entrambi i team sono “ansiosi di iniziare a lavorare insieme e sono sicuro che raggiungeremo risultati grandi e innovativi”. È un grande piacere, ha aggiunto Estanguet, siglare questa collaborazione con i nostri amici e vicini di Milano Cortina 2026 e siglare questo accordo qui a Tokyo ha un valore simbolico ancora più importante. “La vicinanza geografica e culturale tra i nostri due Paesi, la vicinanza dei Giochi estivi e invernali e la loro realizzazione in sinergia saranno la chiave per garantire che la nostra collaborazione sia al servizio del nostro convinzione comune: lo sport cambia la vita”, ha concluso. (Com)