Scozia: Covid, prima ministra Sturgeon pianifica allentamento restrizioni

- La prima ministra della Scozia, Nicola Sturgeon, ha deciso di allentare le restrizioni legate alla pandemia Covid-19. Le decisioni prevedono una riduzione del distanziamento sociale, il ritorno in ufficio e numeri più elevati di partecipanti agli eventi di massa. Come riporta l'emittente televisiva "Bbc", il numero di casi in Scozia è diminuito drasticamente dal picco della terza ondata di inizio luglio. Ciò nonostante, Sturgeon ha precisato che alcune misure rimarranno in atto per qualche tempo, fra cui l'uso della mascherina. Inoltre, la premier scozzese ha insistito sul non abbassare la guardia. Infatti, a detta di Sturgeon, la variante Delta rappresenta ancora una minaccia, vista la sua rapidità di diffusione.(Rel)