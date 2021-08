Covid: Confesercenti-Swg, italiani divisi su certificato verde ma in pochi rinunciano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la stima dell’impatto economico del green pass divide. Gli imprenditori - riferisce Confesercenti - sono i più pessimisti: il 46 per cento teme che l’introduzione dell’obbligo avrà un effetto negativo, con aumento dei costi a carico dell’impresa e riduzione dei fatturati; mentre solo il 29 per cento spera in un effetto positivo. Una valutazione negativa dovuta anche al timore di non poter sostenere l’attività: il 54 per cento delle imprese, infatti, dichiara di non avere spazi per il consumo all’esterno sufficienti a tenere in piedi l’impresa. Tra i consumatori, invece, prevale l’ottimismo: sebbene ci sia un 20 per cento che sostiene che il Green pass avrà un effetto negativo, il 37 per cento ritiene che il certificato vaccinale non modificherà le sue abitudini di consumi, ed un ulteriore 35 per cento dichiara anzi che la maggiore sicurezza offerta dal Green pass lo porterà a mangiare più spesso nei pubblici esercizi. “L’auspicio”, commenta Confesercenti, “è che l’obbligo di Green pass sia efficace nell’accelerare il processo di vaccinazione. Come segnala il sondaggio, però, gli imprenditori temono difficoltà, soprattutto nella fase di controllo, che li trasforma di fatto in agenti di pubblica sicurezza: un ruolo che non spetta certo loro, un punto su cui sembrano concordare anche i clienti. Gli operatori del settore sono in prima linea per dare un contributo e sensibilizzare, ma il nuovo obbligo deve essere una responsabilità condivisa da tutti: meglio informare che sanzionare. Per questo sarebbe opportuno prevedere in avvio una fase sperimentale senza multe, come è stato fatto in Francia”. (Com)