Milano 2021: Piscina (Lega), Sala continua a dimenticare le periferie

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, continua a “dimenticare le periferie, forse perché non sono abbastanza chic per lui e per i suoi amici”. Lo afferma in una nota Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 della Lega. "Chiedo al sindaco uscente di estendere il patto anti-movida anche a via Padova, modello inclusivo per la sinistra che governa Milano da dieci anni, per noi invece un incubo da cui uscire il prima possibile”, ha detto, aggiungendo che il primo tratto di via Padova "tra alcol, risse, rapine e accoltellamenti è un crocevia di delinquenza". I cittadini, ha continuato, non riescono a dormire “a causa del chiasso che soprattutto immigrati ubriachi fanno fino all'alba: è un inferno per il quale ho più volte richiesto al sindaco una soluzione, che è stata ignorata". Una soluzione potrebbe presentarsi il prossimo autunno, ha concluso, quando "con Luca Bernardo sindaco e con la Lega al governo della città, potremo iniziare un nuovo corso facendo diventare le periferie centrali". (Com)