Libia: comitato per il consenso Lpdf conclude deliberazioni su Base costituzionale

- Ha avuto luogo ieri la quarta e ultima sessione virtuale del Comitato per il consenso (Pbc) del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), facilitato dal coordinatore della Missione di sostegno dell'Onu in Libia (Unsmil), Raisedon Zenenga. Scopo dell'incontro del Comitato era concordare su una o più proposte di mediazione, sulla base della bozza preparata dal comitato legale del Foro, riguardo alla Base costituzionale per le prossime elezioni nazionali libiche, previste il 24 dicembre 2021. Il Comitato, afferma un comunicato stampa di Unsmil, doveva discutere quattro proposte, presentate dai suoi membri entro la scadenza prefissata. I membri del comitato hanno riconosciuto che tutte le possibilità di raggiungere un compromesso su una proposta singola erano state esaurite, e pertanto hanno chiesto a Unsmil di trasmettere tutte e quattro le proposte alla plenaria dell'Lpdf per la valutazione e l'approvazione. Il Comitato ha contestualmente concordato su un meccanismo per il previsto voto dell'Lpdf sulle quattro proposte, che sarà presentato anch'esso alla plenaria. (segue) (Lit)