Libia: comitato per il consenso Lpdf conclude deliberazioni su Base costituzionale (2)

- Rivolgendosi ai membri del comitato, il coordinatore della missione Onu Zenenga ha detto: "L'Lpdf ha cominciato con una proposta proveniente dal suo comitato legale a maggio, poi ha considerato un'altra proposta dei membri del suo Comitato consultivo a Ginevra a giugno, ma è finito con tre proposte a Ginevra e ora quattro proposte dal Pbc. Inoltre, tre comitati sono stati precedentemente incaricati di preparare una Base costituzionale per le elezioni: il comitato congiunto Camera dei rappresentanti-Alto consiglio di Stato, il Comitato legale dell'Lpdf, il Comitato consultivo Lpdf, senza risultati conclusivi. Il Pbc è stato il quarto comitato", ha aggiunto Zenenga. Unsmil "esprime il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dai membri del Pbc e si aspetta che la prossima plenaria Lpdf produca una proposta di Base costituzionale che permetta lo svolgimento di elezioni nazionali il 24 dicembre 2021, come previsto dalla road map del Foro", aggiunge il comunicato della missione Onu. (Lit)