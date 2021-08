Romania: giugno 2021, prezzi alla produzione industriale in aumento dell'11,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale sono aumentati in Romania dell'11,8 per cento nel mese di giugno di quest'anno, rispetto al medesimo mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. A giugno 2021 i prezzi alla produzione industriale totale (mercato interno e mercato estero) sono aumentati del 2,1 per cento rispetto a maggio 2021. Secondo la fonte citata, a livello di mercato interno, l'indice dei prezzi industriali ha registrato un balzo del 2,54 per cento a giugno rispetto a maggio 2021 e del 12,36 per cento rispetto a giugno dello scorso anno. Anche per quanto riguarda il mercato estero, gli aumenti di prezzo sono stati dell'1,24 per cento (rispetto a maggio 2021) e del 10,78 per cento (rispetto a giugno 2020). Sui grandi gruppi industriali, a giugno 2021 rispetto a giugno 2020, gli aumenti più importanti dei prezzi della produzione industriale sono stati registrati nell'industria energetica (+ 24,07 per cento) e nell'industria dei beni intermedi (+ 15,06 per cento). All'estremo opposto si colloca l'industria estrattiva, che ha registrato un calo del 5,72 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (Rob)