Sardegna: Faita, "Regione incoraggi con norme specifiche investimenti nel settore campeggi"

- "Prendere atto dei grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi e incoraggiare con norme specifiche gli interventi di rinnovamento e gli investimenti nel settore". E' la richiesta di Faita Sardegna, l'organizzazione che rappresenta i campeggi, alla Regione Sardegna. Questo specifico comparti turistico nell'Isola rappresenta in maniera crescente la vacanza che negli ultimi tempi va per la maggiore: quella all'aria aperta, distanziata, con servizi di livello e integrata a pieno nel territorio dove opera per fornire una esperienza Sardegna a 360 gradi. Faita Sardegna, la principale organizzazione di rappresentanza del settore open air che in Sardegna raggruppa la maggior parte delle strutture, punta ancora il dito contro la legge regionale 16 del 2017, rea di non dare le risposte necessarie a un settore che nell'isola garantisce la copertura di quasi 60 mila posti letto. "La Sardegna purtroppo viaggia vent'anni in ritardo rispetto alle altre Regioni italiane turisticamente appetibili, e i dati lo dimostrano - commenta il presidente di Faita Sardegna Nicola Napolitano - Avremmo potuto essere la perla del Mediterraneo, e invece nel 2019 l'isola è stata la sesta regione italiana per flussi di arrivi e la settima per numero di presenze rispetto alle altre regioni italiane". "La politica – continua Napolitano – che deve dare risposte immediate, non solo studiando i dati relativi ai flussi turistici ma anche nel carpire i cambiamenti nelle tendenze e accompagnare le imprese nell'adeguamento dell'offerta, non si è resa conto ad esempio che è in atto un cambiamento verso un turismo open air che richiede sempre più maggiori servizi specifici". (segue) (Rsc)