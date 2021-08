Sardegna: Faita, "Regione incoraggi con norme specifiche investimenti nel settore campeggi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio Faita si registra infatti la tendenza ad abbandonare il concetto del campeggio con tenda spartana: ormai sono pochissimi i turisti che soggiornano con queste condizioni: si ricerca il concetto di libertà che solo i camping possono offrire, abbinati però a tutti i comfort possibili, ossia con strutture attrezzate e il massimo dei servizi nella natura. Punto di forza del settore, è la possibilità di offrire fino a 40-80 mq a persona nel verde, in ambienti sanificati e con rigidi protocolli, in conformità alle linee guida di prevenzione del Covid19, che già nella stagione passata hanno consentito ai turisti di godere del massimo comfort e della sicurezza più totale. Questi elementi evidenziano quanto il turismo en plein air, possa contribuire profondamente alla ripresa dell'intera filiera turistica, aggiungendo alle qualità da sempre caratteristiche delle imprese quali sostenibilità, integrazione con i contesti ambientali, capacità di promuovere il territorio, incentivi psicologici ed emozionali, ulteriori motivazioni utili e necessarie per accompagnare il turista alla consapevolezza di poter fruire di vacanze in serenità e sicurezza. (Rsc)