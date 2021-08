Sardegna: Confartigianato mappa imprese in area colpita da roghi, "spingere ripresa evitando burocrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.315 le imprese, di tutti i settori produttivi, che, con i loro 1.173 addetti, operano nei 12 comuni dell'Oristanese interessati dagli incendi e dalle interruzioni di viabilità e servizi pubblici. Sulla totalità delle attività produttive, ben 253 realtà, una su cinque (19,2 per cento), è artigiana. In questa area si contano complessivamente 11.658 abitanti, l'8 per cento della popolazione dell'intera provincia di Oristano. E' questo ciò che emerge dall'analisi relativa nei 12 comuni più colpiti dai roghi realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati di Unioncamere-Infocamere nel primo trimestre 2021. Le realtà produttive dell'area (imprese attive) occupano 1.173 lavoratori dipendenti e indipendenti. Nell'artigianato sono impegnati il 37,5 per cento degli addetti, pari a 440 unità. L'area si caratterizza per elevata vocazione alla micro piccola impresa con meno di 50 addetti. "Abbiamo voluto realizzare questo dossier, che consegneremo al Presidente Solinas e tutti gli Assessori interessati, affinché abbiano una mappatura completa di tutte le attività produttive che operavano, e operano ancora, in quell'area devastata dai roghi – commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - ci sono tante imprese che sono state cancellate dalla furia delle fiamme, senza più nulla e senza, in questo momento, la possibilità di ripartire. Con la nostra analisi desideriamo dare un contributo per accelerare le procedure di rilevazione e tagliare la burocrazia". (segue) (Rsc)