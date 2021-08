Sardegna: Confartigianato mappa imprese in area colpita da roghi, "spingere ripresa evitando burocrazia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confartigianato Imprese Oristano ha iniziato una mappatura "azienda per azienda" degli eventuali danni e dei disagi che le imprese dei comuni di Villa Verde, Usellus, Mogorella, Villaurbana, Santu Lussurgiu, Cuglieri, Scano di Montiferro, Tresnuraghes, Magomadas, Sennariolo, Tinnura e Sagama, potrebbero aver subìto direttamente o indirettamente a causa delle fiamme e a conseguenza dell'interruzione della viabilità e dei servizi. Questi potranno servire per fornire numeri utili e certi alle autorità preposte e, soprattutto, accelerare la fase di ricostruzione per coordinare al meglio le varie fasi. "Abbiamo già ricevuto alcune segnalazioni di attività con danni evidenti ai laboratori – commentano Sandro Paderi, presidente di Confartigianato Imprese Oristano, e Marco Franceschi, Segretario Provinciale - ma sono molte di più quelle che hanno interrotto l'attività per mancanza, per esempio, di energia elettrica o per interruzione della viabilità, o perché le realtà con le quali collaboravano non sono in grado di riprendere l'attività". "Per questo è fondamentale la collaborazione degli imprenditori, delle Amministrazioni Locali e dei cittadini – continuano Paderi e Franceschi – per creare una banca dati da mettere subito a disposizione della Regione e delle Autorità per accompagnare le imprese nella fase di assistenza e accelerare al massimo la ripresa delle attività". (Rsc)