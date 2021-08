Sardegna: il programma di lavoro delle commissioni del Consiglio Regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 4 agosto alle 10:30 le commissioni Ambiente ed Attività produttive si riuniranno in seduta congiunta, sotto la presidenza di Giuseppe Talanas (Forza Italia). All'ordine del giorno le audizioni dei dottori Agronomi e Forestali della Sardegna e delle associazioni agricole "sui gravissimi danni causati dagli incendi, con particolare riferimento alle possibili misure di pronto intervento ed alle pratiche di prevenzione". A seguire, la commissione Ambiente e Lavori pubblici esaminerà il Piano regionale delle infrastrutture, soffermandosi sulla programmazione delle opere minori. Sempre per mercoledì, ma alle 10 è in programma la seduta della commissione Sanità che ha come primo punto all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente. Inoltre, la commissione sentirà l'assessore della Sanità Mario Nieddu ed il commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi sulla situazione delle strutture di Pronto soccorso in Sardegna e sulla ripresa del Covid-19 in concomitanza con la stagione turistica. (segue) (Rsc)