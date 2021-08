Sardegna: il programma di lavoro delle commissioni del Consiglio Regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente l'Assessore Nieddu illustrerà una serie di pratiche sulle quali la commissione dovrà esprimersi con un parere: interventi per la promozione e valorizzazione dell'amministratore di sostegno, disposizioni a favore di matrimoni ed unioni civili, contratti regionali di formazione specialistica medica-anno 2021, modalità di attuazione del reddito di "Inclusione sociale", misure di contrasto alla pandemia Covid, istituzione del reddito di "Libertà" per la donne vittime di violenza. L'assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, infine, presenterà il Programma di interventi per lo sviluppo dello Sport – annualità 2021. Giovedì 5 agosto alle 10.30 seduta della commissione speciale Insularità, presieduta Michele Cossa (Riformatori sardi). La commissione dovrà definire il progetto di collaborazione fra il Consiglio regionale ed il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Cagliari sulle materia di comune interesse ed esaminare il progetto della Macro-Regione MedOc (mediterraneo occidentale". (Rsc)