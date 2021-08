Asean: proseguono lavori ministri Esteri, al via riunioni con Paesi partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, dopo la 54ma riunione dei ministri degli Esteri, svoltasi ieri in videoconferenza sotto la presidenza del Brunei. Il programma di oggi, sempre in videoconferenza, prevede, tra l’altro, tre riunioni fra i rappresentanti dell’Associazione e quelli di altrettanti Paesi partner: Asean-Corea del Sud, Asean-Cina e Asean-Giappone. Gli stessi si riuniranno poi nel formato Asean+3. Domani, 4 agosto, l’Asean si confronterà (separatamente) con Stati Uniti, Australia, Russia e India. Seguirà la ministeriale del Vertice dell'Asia orientale (Eas). Dopodomani, 5 agosto, sono in calendario le due riunioni con il Canada e con la Nuova Zelanda. Il 6 agosto sarà la volta di quella con l’Unione europea. Sono previsti anche incontri della Partnership Mekong-Usa (oggi) e della Cooperazione Giappone-Mekong (il 6 agosto), oltre a incontri di gruppi di lavoro tematici. Gli Stati membri dell’Asean sono Brunei, Cambogia, Filippine, Laos, Indonesia, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. (segue) (Fim)