Asean: proseguono lavori ministri Esteri, al via riunioni con Paesi partner (3)

- I ministri degli Esteri hanno sottolineato l’importanza di promuovere attività che rafforzino la consapevolezza e l’identità della comunità Asean, soprattutto in un momento in cui è necessario affrontare sfide difficili. Le parti si sono impegnate ad analizzare lo stato di attuazione della Carta dell’Asean e a sviluppare una visione comune per il dopo 2025; il Vietnam si è offerto di organizzare un forum sulla cooperazione sub-regionale entro la fine dell’anno. Il tema del Covid è stato al centro dell’incontro e i ministri hanno evidenziato la necessità di cooperare contro la pandemia, specialmente in materia di vaccini, condividendo le esperienze nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione. (segue) (Fim)