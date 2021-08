Asean: proseguono lavori ministri Esteri, al via riunioni con Paesi partner (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell’Asean hanno ribadito l’importanza di mantenere la pace, la sicurezza, la stabilità e la libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale e di risolvere le controversie pacificamente sulla base del diritto internazionale e in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), facendo appello all’esercizio della moderazione. È stata accolta favorevolmente la ripresa dei negoziati per l’adozione di un Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale. Per quanto riguarda le relazioni esterne, infine, è stato concordato di istituire una partnership di dialogo col Regno Unito e una partnership di dialogo settoriale col Brasile. Sono state approvate le proposte di includere nel Trattato di amicizia e cooperazione (Tac) anche i Paesi Bassi, la Grecia, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, l’Oman e la Danimarca. (Fim)