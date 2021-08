Sardegna: enogastronomia, proposta di legge per istituire il registro dei piatti tipici tradizionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituire un registro dei piatti tipici tradizionali per valorizzare la storia, la cultura e la tipicità della Sardegna e portare a una crescita economica dell'Isola. E' l'obiettivo della proposta di legge "Istituzione del registro dei piatti tipici tradizionali dei comuni della Sardegna", prima firmataria Sara Canu, capogruppo dei Riformatori sardi, ma sottoscritta da consiglieri di quasi tutti i partiti di maggioranza e di opposizione. Il testo, composto da 8 articoli, prevede uno stanziamento di 1 milione di euro l'anno per il triennio 2021-2023 per sostenere azioni di marketing dei brand legati ai prodotti tipici tradizionali sardi e svolgere – ha spiegato Canu - azioni di vigilanza e garanzia sulla qualità dei prodotti e piatti tipici tradizionali, dei produttori primari e delle catene di ristorazione aderenti al progetto. Azioni che saranno portate avanti in collaborazione con le Associazioni di promozione enogastronomica locale, le Pro Loco e le associazioni di operatori del settore econogastronomico e turistico. (segue) (Rsc)