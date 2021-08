Sardegna: enogastronomia, proposta di legge per istituire il registro dei piatti tipici tradizionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'iniziativa che va nella direzione di creare un brand Sardegna riconoscibile in tutto il mondo, hanno spiegato i firmatari, questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione. Pieno appoggio alla proposta di legge è stato espresso dall'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, che ha affermato come il testo vada nella direzione di rafforzare il concetto dell'enogastronomia sarda come importante valore aggiunto per la crescita sociale ed economica della Sardegna. Per l'assessore ci sono tanti interventi legislativi di promozione dei prodotti tipici sardi, ma è necessario che vengano inseriti in un provvedimento organico, che definisca regole certe e chiare. Per Carla Cuccu (M5s), anche lei tra i firmatari, si tratta di una proposta importante, che ha l'obiettivo non solo di valorizzare la storia e le tradizioni, ma anche trasformare il senso di appartenenza dei sardi in un'opportunità di sviluppo economico. Michele Cossa (Riformatori) ha affermato di condividere l'approccio pratico dell'Assessore nell'affrontare i problemi e ha evidenziato che la proposta di legge si inserisce in un quadro di azioni più ampio. (segue) (Rsc)