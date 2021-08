Iran: in corso a Teheran cerimonia di approvazione del neo presidente Raisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questa mattina a Teheran la cerimonia di approvazione del neo eletto presidente iraniano, Ebrahim Raisi, da parte dell’ayatollah Ali Khamenei. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. L’evento di oggi è considerato una conferma ufficiale dell’elezione di Raisi e segna la conclusione della presidenza di Hassan Rohani. Nel corso della cerimonia sono attesi sia i discorsi di Raisi che di Khamenei. Il giuramento del nuovo presidente iraniano è previsto giovedì, 5 agosto, dopo il voto dello scorso 18 agosto. L’affluenza alle tredicesime elezioni presidenziali in Iran è stata pari al 48,8 per cento dei 59.310.307 aventi diritto. Nelle precedenti elezioni presidenziali del 2017, l’affluenza era stata del 73,33 per cento. Ebrahim Raisi, l’ultraconservatore capo della magistratura è stato eletto presidente al primo. Durante il primo discorso ufficiale dopo il voto, Raisi ha detto che l’Iran intrattiene relazioni con la Cina sin dalla Rivoluzione islamica del 1979, e c’è “grande potenziale” per i rapporti tra i due Paesi. “Oggi abbiamo buone relazioni con la Cina e c’è molto potenziale tra i due Paesi”, ha detto il prossimo capo dell’esecutivo iraniano. “Lavoreremo decisamente per ripristinare queste capacità e avere relazioni molto buone con la Cina”, ha aggiunto, sottolineando che l’attuazione del “piano comprensivo” – riferimento all’accordo strategico 25ennale siglato tra Pechino e Teheran lo scorso 27 marzo – sarà uno degli elementi nell’agenda di politica estera.(Res)