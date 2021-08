Bielorussia: trovato morto a Kiev attivista Vitaly Shishov, risultava scomparso da ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista bielorusso Vitaly Shishov, scomparso ieri, è stato trovato morto in un parco a Kiev. È quanto riferito dalla polizia ucraina, secondo cui ieri la scomparsa di Shishov è stata denunciata ieri dal suo compagno, che aveva segnalato il mancato ritorno dell’attivista nella sua abitazione. Shishov guidava l'organizzazione noprofit Belarusian House (Bdu), con sede a Kiev, che aiuta i cittadini bielorussi a fuggire dalle persecuzioni. La polizia ha avviato un procedimento penale per omicidio, ma ha fatto sapere in una nota che indagherà su tutte le possibilità, compresa quella di un omicidio mascherato da suicidio. Molti bielorussi sono fuggiti dal Paese dopo che il regime guidato da Aleksandr Lukashenko ha lanciato una violenta repressione nei confronti dei dissidenti, costringendoli a fuggire soprattutto in Ucraina, Polonia e Lituania. (Rum)