Libia: ministra Esteri discute con membri Comitato 5+5 ritiro mercenari e forze straniere

- La ministra degli Affari esteri del governo di unità nazionale della Libia, Najla Al-Mangoush, ha discusso con l’esponente del Comitato militare congiunto 5+5, generale Khairy Al Tamimi, "i modi e il meccanismo per ritirare tutti i mercenari e le forze straniere dal Paese e sciogliere i gruppi armati". Lo ha riportato il Comando generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, sulla pagina Facebook ufficiale. L'incontro tra Al Mangoush e Al Tamimi si è tenuto presso la sede dell’Lna a Rajma. Lo scorso venerdì, 30 luglio, il Comitato militare congiunto 5+5 ha annunciato l'apertura della strada costiera tra Misurata e Sirte. La visita di Mangoush presso il quartier generale del Comando generale dell’Lna, sottolinea il sito informativo libico “Al Wasat”, è avvenuta ieri in occasione dell’arrivo in Cirenaica del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ieri sera ha incontrato il generale Haftar, con cui ha discusso degli sviluppi relativi al dossier libico a livello internazionale.(Lit)