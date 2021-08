Roma: Raggi, proseguono lavori per piazza pubblica al Corviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono i lavori per realizzare il progetto della piazza pubblica di Corviale". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi mostrando le immagini del cantiere. "Come potete vedere, il cantiere è all’opera per dare ai cittadini la loro piazza, dopo aver accolto le richieste dei residenti del Municipio XI attraverso un processo partecipativo. Un’area pubblica di circa 8 mila metri quadrati – tra via Eugenio Maccagnani, via Poggio Verde e via Ettore Ferrari – diventerà presto un nuovo spazio polivalente aperto a tutti, con pavimentazione ecologica, area giochi, spazi per concerti e proiezioni cinematografiche", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)